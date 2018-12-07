قال الشيخ محمد فتحى، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا فى لمس الطبيب للمريضة هل أنه ينقض الوضوء أم لا ينقضه.



وأضاف "فتحى" فى إجابته على سؤال « هل لمس الطبيب للمريضة ينقض الوضوء؟»، أن هذه المسألة بها اختلاف واسع بين الفقهاء يشمل الجميع ولا ينكر المختلف فيه فمن الفقهاء من قال أن لمس المرأة بمجرده ينقض الوضوء ومنهم من قيد ذلك أن لمس المرأة ينقض الوضوء بشرط الإنزال.



وأشار إلى أن منهم من قال أن لمس المرأة ينقض الوضوء بشرط ان يكون بشهوة وهذا الرأي هو ما نرجحه نختاره للفتوى تخفيفًا وتيسيرًا.