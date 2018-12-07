ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل لمس الطبيب للمريضة ينقض الوضوء

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:07 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد فتحى، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا فى لمس الطبيب للمريضة هل أنه ينقض الوضوء أم لا ينقضه.

وأضاف "فتحى" فى إجابته على سؤال « هل لمس الطبيب للمريضة ينقض الوضوء؟»، أن هذه المسألة بها اختلاف واسع بين الفقهاء يشمل الجميع ولا ينكر المختلف فيه فمن الفقهاء من قال أن لمس المرأة بمجرده ينقض الوضوء ومنهم من قيد ذلك أن لمس المرأة ينقض الوضوء بشرط الإنزال.

وأشار إلى أن منهم من قال أن لمس المرأة ينقض الوضوء بشرط ان يكون بشهوة وهذا الرأي هو ما نرجحه نختاره للفتوى تخفيفًا وتيسيرًا.
loading...

ترشيحاتنا

وكيل تموين أسيوط: الشخص الذى حاول الانتحار غير متزن .. فيديو

سبوتنيك ترصد بالصور طائرة الرافال المصرية في ايديكس 2018

أستاذ مخ وأعصاب يوضح طرق التعامل مع الجلطات الدماغية في المستشفيات

شيء تقشعر له الأبدان.. الميت يرى كل ما حوله قبل دفنه

الجمعية العامة للأمم المتحدة ترفض مشروع قرار أمريكي ضد حركة حماس

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة والأمطار

علاج بحة الصوت بالأعشاب دون أدوية

كيف أسيطر على الخوف؟ أمين الفتوى يجيب

السعودية تطلق قمرين صناعيين بتصميم وتنفيذ محلي إلى الفضاء

حكم الشرع في قصات شعر الشباب الجديدة

عصام عبد الفتاح: الأندية الكبيرة تصدر المشاكل للحكام والأزمات مفتعلة ..فيديو

زراعة النواب: يجب الاعتماد على أنفسنا في استغلال مواردنا بالقارة السمراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

جمال الغندور: التحكيم في كأس العالم حلمي منذ 38 عاما..فيديو
جمال الغندور: التحكيم يحتاج إلى إصلاح بشكل يومي .. فيديو
جمال الغندور: بعض الحكام المتقدمين للاختبارات يتخذون المهنة أكل عيش..فيديو
مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟