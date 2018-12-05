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رياضة

بني سويف ينهي استعداداته لمواجهة النصر للتعدين بالقسم الثاني

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أدى الفريق بنى سويف تدريبه الأخير وذلك استعدادا لمواجهة النصر للتعدين بمنافسات دورى القسم الثانى والمقرر إقامتها غدا بملعب التعدين بأسوان.

وتدرب الفريق السويفى عصر اليوم بملعب التعدين بمشاركة لاعبي الفريق وتحت قيادة محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف وجهازه المعاون .

وحرص المدير الفنى لبنى سويف على الحديث مع لاعبي الفريق ومطالبتهم بتحقيق الفوز وتقديم مستوى متميز خلال مواجهة التعدين والابتعاد عن اى مؤثرات خارجية تخص فريق التعدين.

وأكد المدير الفنى لبنى سويف على تقديره لفريق التعدين ولاعبيه مؤكدا ثقته فى إمكانيات لاعبي الفريق السويفى لإسعاد مجلس إدارة النادى وجماهير الفريق .

وكان فريق بنى سويف الرياضى قد وصل مقر إقامته بأسوان فى ساعات متأخرة من مساء أمس وتدرب عصر اليوم .
ويستمر غياب لاعب الوسط محمود عاطف الشهير بميسي للإصابة.

ويحتل بنى سويف المركز الأول برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن اسوان وبحتل المنيا المركز الثالث برصيد 19 نقطة فيما يحتل التعدين المركز الرابع برصيد 18
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