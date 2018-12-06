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رياضة

انفعال عبد الحفيظ على حكم مباراة الأهلي والجونة ..فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:54 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، انفعالات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرارات محمد عادل، حكم مباراة الأهلي والجونة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام الدولي، في لقاء مؤجل من الأسبوع السابع من الدوري الممتاز.

واعترض مدير الكرة بالنادي الأهلي، على حكم المباراة؛ بشأن قرارات التحكيمية طوال المباراة، وخاصة الشوط الأول، وتوجه "عبد الحفيظ" إلى حكم بعد انتهاء الشوط الأول، للحديث معه.

وتقدم محمود نادي، لاعب الجونة بالهدف الأول فى مرمى الأهلى فى الدقيقة الـ13 من زمن المباراة، قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر أحمد الشيخ فى الدقيقة 68، وتقدم بالهدف الثاني للقلعة الحمراء الحاوي، وليد سليمان في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 17 في المركز العاشر من جدول مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ16 في المركز الخامس عشر.

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