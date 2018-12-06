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المرور تكشف تفاصيل حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الدائرى.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
كشف الرائد محمد الشربيني، مشرف بغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، تفاصيل حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب أعلى الدائرى بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وقال «الشربيني»، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الإدارة العامة للمرور تلقت إخطارا فى تمام الساعة 5 صباحًا بوجود حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب أعلى الدائرى.

وأكد أنه لم تقع أى إصابات نتيجة الحادث باستثناء قائد المركبة، موضحًا أنه تم رفع أثار الحادث تمامًا ولكن مازال هناك تأثير واضح على الطريق نتيجة الحادث.
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