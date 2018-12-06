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ديني

هل يجب كتابة اسم المتوفي على الصدقة الجارية.. البحوث الإسلامية يجيب

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،إنه ل ايُشترط كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية، إنما المناط والاعتبار بنية المتصدق.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»،في إجابتها عن سؤال: «هل الصدقة الجارية للميت لابد من كتابة اسمه عليها أم تكون بالنية دون ذكر الاسم؟»، أن الصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع بها، مستشهدة بما ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ ينتفع به».

وأضافت أنه لا يُشترط أن يكتب اسم الميت علي الشىء المتصدق به، بل المناط والاعتبار بنية المتصدق، مستدلة بقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى».
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