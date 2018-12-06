أول اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ الانقلاب

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم الخميس، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أبرمت اتفاقًا مع ميليشيات الحوثي وذلك للمرة الأولى منذ انقلاب الميليشيات المدعومة من إيران.





وقال جريفيث في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث": "طرفا الصراع في اليمن اتفقا على تبادل الأسرى"، وذلك خلال جلسة المباحثات التي عقودها اليوم الخميس في السويد برعاية الأمم المتحدة.





وحثت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم، أطراف النزاع اليمني على إجراءات محادثات بناءة خلال المفاوضات، قائلة: "ما يحدث في اليمن هو كارثة ويجب وقفها حالا".



