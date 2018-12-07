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برلمان

أفريقية النواب تشارك فى مؤتمر الكوميسا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:31 ص
الكوميسا
الكوميسا
أمينة الدسوقى
قال النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن اللجنة فى حالة عمل دائم؛ حيث إنه تعقد عددا من اللقاءات بصفة مستمر مع السفراء فى كل أسبوع، مشيرًا إلى أن اللجنة ستشارك خلال الأسبوع المقبل فى مؤتمر الكوميسا. 

وأكد أبو الخير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها خلال الفترة المقبلة بحضور مؤسسات الإعلام المختلفة، فضلا عن حضور مؤتمر بجامعة طنطا والذى يتناول كيفية التوجه نحو أفريقيا.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال انعقاد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر وذلك لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
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