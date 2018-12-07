أفريقية النواب تشارك فى مؤتمر الكوميسا

قال النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن اللجنة فى حالة عمل دائم؛ حيث إنه تعقد عددا من اللقاءات بصفة مستمر مع السفراء فى كل أسبوع، مشيرًا إلى أن اللجنة ستشارك خلال الأسبوع المقبل فى مؤتمر الكوميسا.





وأكد أبو الخير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها خلال الفترة المقبلة بحضور مؤسسات الإعلام المختلفة، فضلا عن حضور مؤتمر بجامعة طنطا والذى يتناول كيفية التوجه نحو أفريقيا.



