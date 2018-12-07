الجوهري:التوجه لأفريقيا يحتاج خطوات مدروسة على أرض الواقع

أكد النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية وجود خطة واضحة توضح كيفية التعامل مع الدول الإفريقية وتحقيق التعاون المتبادل، مشيرا الي أنه كثر الحديث في الفترة الأخيرة من الإعلام المصري علي تنمية العلاقات مع القارة السمراء والتوجه لها ولكن دون عرض أو تقديم أي دراسة توضح كيفية التعامل والاستفادة منها.



جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، مضيفا " التوجه لأفريقيا مش بالكلام ولكن باتخاذ قرارات واعية ومدروسة لهذه الدول" كما لفت الجوهري إلي انخفاض معدل الصادرات للدول الأفريقية وزيادة نسبة الواردات، مشيرا إلى أن قبل التوجه والدخول الي أي دولة يجب معرفة متطلباتها ومستلزماتها، حتي يتم اتخاذ قرارات في إطار هذه المعلومات بشكل سليم.



وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الدول الأفريقية غنية بالثروات الطبيعية، لذلك يجب تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للتوجه الحقيقي والفعال للقارة السمراء، مع إضافة حوافز خاصة كنوع من التشجيع، لزيادة الأستثمار، مؤكدا علي أهمية وجود بنك مصري في لإفريقيا ليساعد علي الترويج لمشروعات جديدة ، وإتاحة الفرص الاستثمارية لعملاءه.

