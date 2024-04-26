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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإقبال كبير.. اختتام فعاليات القافلة الثقافية بالبحيرة

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بمركز شباب قرية المعدية بمحافظة البحيرة، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وشهد اليوم الختامي لقاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء، تضمن التعريف بأحداث يوم 25 أبريل عام 1982 الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب قوات الاحتلال، أعقب ذلك فقرة رسم على الوجه واكتشاف مواهب في المجالات المختلفة.

وتوالت الورش الفنية المتنوعة منها تعليم أساسيات الرسم والتلوين، الطباعة بالاستنسل، تصميم عروسة بخامات معاد تدويرها، بجانب ورشة تصميم أشكال فنية بالفوم جليتر.

واختتم اليوم بباقة متنوعة من الأغاني الطربية قدمتها فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي منها "من حبي فيك يا جاري، صبح الصباح، ع اللي جرا، سواح، سهر الليالي، أي والله"وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها أهالي القرية.

أقيمت القافلة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش،من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع مركز ومدينة إدكو بقرية المعدية، والهيئة القبطية الإنجيلية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني فعاليات القافلة الثقافية العدالة الثقافية لوزارة الثقافة حياة كريمة

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