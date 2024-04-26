التكنولوجيا| قبل أمريكا دول حظرت تيك توك بينها بلد عربي.. هونر تطلق موبايل شبابي مميز بكاميرا 108 ميجابكسل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟
ميزة جديدة يطرحها تطبيق WhatsApp للمستخدمين تسمح لمستخدميها بالاتصال بالأشخاص عبر تطبيق WhatsApp دون حفظ أرقامهم وعلى الرغم من أن تلك الميزة لم يتم طرحها للجميع بعد، إلا أن المنصة تقوم بتطوير برنامج اتصال داخل التطبيق وقد تم رصد تلك البرنامج عبر تطبيق WhatsApp لنظام أندرويد تحديدا الإصدار التجريبي 2.24.9.28.
حتبدل أكتر من جهاز| جوجل تتيح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. فما القصة؟
ميزة جديدة أعلنت شركة جوجل خلال الاجتماعات ومكالمات الفيديو التابعة لها “ميت” Meet وتتيح تلك الخدمة للمستخدمين القيام بالتبديل بين الأجهزة المختلفة وذلك أثناء المكالمات ودون انقطاع.
بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20
إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات عصرية وسعر معقول يمكنك شراء سماعة انكر اللاسلكية الجديدة Sport X20 ، وهي سماعة لاسلكية تناسب الرياضيين وذلك بتصميمها المميز الذي يناسب الرياضيين
وحش الفئة المتوسطة.. هونر تطلق موبايل شبابي مميز بكاميرا 108 ميجابكسل
أطلقت شركة هونر Honor الصينية، هاتفها الجديد Honor 200 Lite، بشكل رسمي في فرنسا، والذي يتميز بتصميم أنيق وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، كما يأتي هذا الجهاز أيضا مزودا بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.
ما الدول التي حظرت تيك توك.. تعرف عليها بينها دولة عربية
وقع الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون جديد قد يؤدي إلى حظر تطبيق الفيديو الصيني تيك توك TikTok في الولايات المتحدة، إذا لم تبيعه “بايت دانس” ByteDance، الشركة الأم المالكة للتطبيق ومقرها الصين، في غضون عام.
هتوصل موبايلك قريب.. واتساب يضيف ميزات جديدة مطلوبة بشدة
اكتسب تطبيق واتساب WhatsApp، في الأشهر الأخيرة المزيد من المميزات المهمة والتي من بينها محادثات صوتية جماعية، واختفاء الرسائل الصوتية، وطريقة لإخفاء محادثاتك السرية.