ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:48 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، فأبغض الحلال عند الله الطلاق. 

وأضاف " جلال" فى إجابته على سؤال «ما حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله ؟»، أن من العلماء من يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقا، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء، فكلمة (عليا الطلاق) ليست يمينًا إنما هى من قبيل اليمين ويكون عليك كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطمعون أهاليكم أو كسوتهم او تحرير رقبة وذلك كما ذُكِر فى القرأن الكريم لقوله تعالى { وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} . 

وأشار إلى أن علاقة الرجل بزوجته لا يجب أن تكون الحلف بالطلاق على اى فعل أو تهديد للزوجة فهذة لن تكون أسرة ولا يحترم كلًا منهما الأخر فيجب أن تكون العلاقة بينهم مبنية على الإحترام والتقدير والمحبة والتفاهم المتبادل، بأن يفهم كلًا منهما الآخر قبل أن يتكلم وأن تكون الحياة قائمة على هذا المنهاج أما الحياة القائمة على الضرب والإهانة والشتيمة والطرد فهذة لن تكون ناجحة.
loading...

ترشيحاتنا

سبوتنيك ترصد بالصور طائرة الرافال المصرية في ايديكس 2018

حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

مسلمة تحصل على ميدالية الشجاعة في فرنسا بعد إنقاذها 11 معاقا من حريق

برلمانية: الكوميسا يعزز تبادل الخبرات الصناعية بين مصر والقارة السمراء

التأسي بأخلاق الرسول الكريم موضوع خطبة الجمعة اليوم

جمال الغندور: التحكيم في كأس العالم حلمي منذ 38 عاما..فيديو

الفساد عائق لأهداف التنمية المستدامة.. شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد

أستاذ مخ وأعصاب: أعراض أولية خطيرة تشير لحدوث جلطة المخ

استشاري طب نفسي يكشف أسباب تواجد الخيانة بين الرجل والمرأة

هل لمس الطبيب للمريضة ينقض الوضوء

التموين: صرف الدعم للمحذوفين من البطاقات في هذا الموعد

محافظ القاهرة:لن نسمح نهائيًا بتواجد أي بائع جائل بميدان رمسيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

الأرصاد: درجات الحرارة لن ترتفع مرة أخرى.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق كوبري أكتوبر .. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟