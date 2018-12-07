قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، فأبغض الحلال عند الله الطلاق.





وأضاف " جلال" فى إجابته على سؤال «ما حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله ؟»، أن من العلماء من يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقا، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء، فكلمة (عليا الطلاق) ليست يمينًا إنما هى من قبيل اليمين ويكون عليك كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطمعون أهاليكم أو كسوتهم او تحرير رقبة وذلك كما ذُكِر فى القرأن الكريم لقوله تعالى { وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} .



