منتدى تعزيز السلم يرحب بإدراج الحفاظ على الأوطان في المقاصد الشرعية



وثمنوا مناهج الدراسة بها واهتمامها بتعلم اللغات الأجنبية والحاسب الآلي ونظم المعلومات والعلوم العصرية والثقافية والقانونية وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد والأمن القومي والتاريخ.



من جانب آخر، زار وزير الأوقاف والوفود المشاركة بالمنتدى مسجد الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله، وأشادوا به وما يمثله من حضارة إسلامية رفيعة بأسلوب عصري.

أشاد العديد من العلماء المشاركين بمنتدى "تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" المنعقد حاليا في أبو ظبي، برعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، بما طرحه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بإدراج الحفاظ على الدولة الوطنية في المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية.جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، اليوم الخميس، مع عدد من كبار العلماء المشاركين في المنتدى من مختلف الدول.وقال وزير الأوقاف إنه التقى الدكتور عبد الله المعتوق مستشار أمير دولة الكويت عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، ووجه له الدعوة لحضور المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في شهر يناير المقبل، والذي يناقش أهمية المواطنة للحفاظ على الدول حيث أثنى المعتوق على إدراج حفظ الأوطان ضمن مقاصد الشريعة.وثمن الدكتور محمد بن مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، مبادرة وزير الأوقاف بشأن الحفاظ على الأوطان، مبينا أنه سيتم مناقشة طرحها ضمن توصيات المنتدى بعد غد السبت.وأكد علماء من باكستان والهند خلال لقاء وزير الأوقاف أهمية حفظ الأوطان والدور التنويري لكتب الأوقاف وترجمتها للغة الأردية لتوضيح صحيح الدين، كما طالبوا بترجمة كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية إلى الأردية وهو ما رحب به وزير الأوقاف ووافق على مدهم بمطبوعات أخرى من إصدارات الأوقاف، منها حديث الروح والفكر النقدي بين التراث والمعاصرة نحو نظرية عربية معاصرة ومقالات في النقد الأدبي.وأشاد العلماء الذين التقاهم وزير الأوقاف من العراق واندونيسيا وبنجلاديش والأردن وإيطاليا وبعض دول أوربا بأكاديمية الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات على مستوى عصري متقدم، مشيرين إلى أنها خطوة هامة لرفع مستوى الدعاة وحسن تأهيلهم لتجديد الخطاب الديني.