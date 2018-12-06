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أخبار العالم

نبيل شعث: درست لـ ترامب فى جامعة بنسلفانيا ورسب فى 3 مواد عام 1968

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
عرفة البنداري
وصف القيادي والأكاديمي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث، الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، بالطالب الفاشل الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شعث قوله في محاضرة بعنوان "القضية الفلسطينية إلى أين؟" ألقاها في النادي الأرثوذكسي في عمان "إن ترامب كان تلميذه في جامعة بنسلفانيا في عام 1968 ودرس عنده ثلاث مواد لم يتمكن من النجاح فيها".

وأضاف شعث أنه قابل ترامب عام 1968 عندما كان مدرسا للعلوم السياسية والتاريخ في الجامعة، وقتها لم يتمكن التلميذ ترامب من النجاح في ثلاث مواد من تدريسه.
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