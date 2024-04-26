عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منح دراسية وشهادات مزورة.. الأمن يداهم أكاديمية وهمية للتعليم بالإسكندرية

صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى .

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات دراسية فى العديد من المجالات "مقلدة" – كتب تعليمية مختلفة مجهولة المصدر – كارنيهات دراسية منسوب صدورها للأكاديمية – شهادات خبرة "مقلدة" – شهادات إجتياز دورات تدريبية – مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إدارة كيان تعليمى الإحتيال على المواطنين الأموال العامة الجريمة المنظمة الشركات والمؤسسات النصب والاحتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

أمطار على القاهرة.. المحافظة تتخذ إجراءات احترازية

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف يكشف عن تطبيقات حسن الخلق في الإسلام

جتتي نحست.. رمضان صبحي يرد علي هتافات جماهير الأهلي ضده

الدفاع الفرنسية: قوة التدخل السريع الأوروبية جاهزة للعمل بحلول عام 2025

محكمة تركية تقضي بالسجن مدى الحياة على متهمة في تفجير إسطنبول

معمولي سحر وفكيت البامبرز.. ماذا قال قاتـ.ل صغيرة مدينة نصر في مسرح الجريمة؟

نصب على المواطنين.. ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تستعرض رشاقتها بفستان أنيق

في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

سحرية| 7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ