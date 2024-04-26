منح دراسية وشهادات مزورة.. الأمن يداهم أكاديمية وهمية للتعليم بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات دراسية فى العديد من المجالات "مقلدة" – كتب تعليمية مختلفة مجهولة المصدر – كارنيهات دراسية منسوب صدورها للأكاديمية – شهادات خبرة "مقلدة" – شهادات إجتياز دورات تدريبية – مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.