جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المقابر الجماعية تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، قال إن المقابر الجماعية في القطاع تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيي، وأن جرائم الاحتلال تستدعي محاسبة القوات الإسرائيلية على ما ترتكبه من انتهاكات.



وجاء أيضًا: نعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتقديمها للمنظمات الدولية لمعاقبة قوات الاحتلال، وأن هناك 9 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي بالقطاع إلى جانب عدد من المستشفيات الميدانية، وجهود مكثفة لإعادة تشغيل جزء من المباني المدمرة بمجمع الشفاء الطبي.



وتابع: تنسيق مكثف لاستقبال مرضى شمال القطاع لا سيما الذين يعانون مرض السرطان لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

