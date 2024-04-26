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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة المحلة تنصب على المواطنين .. تفاصيل

صدى البلد

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (سيدة) لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال "التمريض" وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" .

وبحوزتها (عدد من شهادات إجتياز الدورات منسوبة للأكاديمية – عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة ممهورة بأكلاشيه لذات الجهة - عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات - طابعة وجهاز لاب توب مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إدارة كيان تعليمى الأموال العامة البرامج التعليمية الجريمة المنظمة الشركات والمؤسسات المحلة الكبرى جرائم الأموال العامة

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