خبير يوضح دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية: مصر القديمة سبقت العالم إليها

كشف الدكتور عبدالله نور الدين، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، معنى الملكية الفكرية وأونواعها وأهميتها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال استضافته على شاشة «الأولى المصرية».



وقال «نور الدين»: «الملكية الفكرية تحمي إبداعات الذهن والعقل في كل صوره، سواء الأدبية أو الفنية أو العلمية وما إلى ذلك، ومن الممكن أن يخرج الإبداع الذهني في صورة منتج جديد وبالتالي حمايته تكون عبر براءات الاختراع، وكذلك العلامات التجارية على سبيل المثال».



وأضاف: «حقوق المؤلف تكون للأداء الصوتي والألحان واللوحات الفنية، أما العزف الموسيقي والغناء فحقوق مجاوره، وفي النهاية لحقوق الملكية صور متعددة وهدفها حماية الإبداع الذهني والفكري لما لذلك من أبعاد سياسية واقتصادية، وهناك منظمة عالمية لحقوق الملكية الفكرية والتي حددت اليوم للاحتفال، وذلك بالاتفاق بين الأعضاء، وهو يوافق تاريخ انشاءها».



وأكد أنَّ الحفاظ على حقوق الملكية من شأنه تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها للدول، ومصر كان لها السبق في الحفاظ على هذه الملكية ويرجع ذلك للمصري القديم الذي احترم الملكية الفكرية بشكل غير مباشر وينسب له أول بادرة لحمايتها، مستشهداً بما ذكر في كتاب الموتى: «لم اختلس أقوال غيري»، وهو تقدير لهذه الحقوق وحقوق المؤلف.

