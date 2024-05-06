متحدث الأونروا: رفح الفلسطينية المركز الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أكد عدنان ابو حسنة، متحدث الاونروا، أنه بالرغم من محاولات الإحتلال الإسرائيلي للسيطرة وإقتحام رفح الفلسطينية، إلا أنه لم نغادر المنطقة، مشيرا إلى أن رفح تعد المركز الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية، وبها أكبر مستودعات الاونروا والتي يوجد بها ألاف الأطنان من المساعدات.

وقال عدنان أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن اقتحام رفح يعني انهيار العمليات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ومزيد من الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وتابع متحدث الاونروا، أن 90 في المائة من سكان قطاع غزة أصبحوا من النازحين في مختلف مناطق القطاع.