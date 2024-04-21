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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قطاع غزة.. الأونروا تطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

غزة
غزة

كشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأوضاع في غاية الكارثية. 

وأضاف المستشار الإعلامي للاونروا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن النظام الصحي بقطاع غزة في حالة انهيار ويُلاحظ انتشار الأمراض المعوية والجلدية والتهاب السحايا والكبد الوبائي في منحنى خطير للغاية مع فصل الشتاء.

وتابع أبو حسنة المستشار الإعلامي للاونروا، أن 90 في المائة من سكان قطاع غزة أصبحوا من النازحين في مختلف مناطق القطاع.
 

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