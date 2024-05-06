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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 164 إعلاناً مخالفاً خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إزالة 164 لوحة إعلانية مخالفة، وتقنين 58 إعلاناً طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، بمراكز «الحامول، والرياض  ومطوبس»، تحت إشراف، عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول،  ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلانات، برئاسة محمد السعيد.

تنوعت اللوحات الإعلانية ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملة مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة.

وأشار إلى أن ذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضارى للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار فى التصدى لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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