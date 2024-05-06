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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد عمال مصر: إخلاء المدنيين من رفح تهجير قسري وإبادة جماعية

سكان رفح
سكان رفح

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، رفضه التام لدعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهالي فلسطين بإخلاء الأجزاء الشرقية من رفح، مؤكدا تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه كافة أساليب  القمع والهمجية لإرغامهم على التهجير.

وأشار إلى أن هذا ما رفضته القيادة السياسية المصرية منذ اللحظة الأولى ومازالت علي موقفها من الرفض حفاظا على القضية الفلسطينية.

وقال "جبران"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى للعدوان وهو يعلن رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين، كما حذر من المخطط الصهيوني لتصفية القضية.

اقتحام منطقة رفح

وأشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ببيان مصر الذي  حذر من مخاطر اي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية، مؤكدا أنه اجتياح يدفع ثمنه الآلاف من الأبرياء.

وقال "جبران"، إن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من إرهاب للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من أجل إرغام المدنيين للإنتقال إلي ما أطلقوا عليها (المنطقة الإنسانية الموسعة) في المواصي وخان يونس، هو أمر ينتهك كل الحقوق الإنسانية، ويعد إبادة جماعية بكل الطرق القمعية والوحشية.

وناشد جبران الشعب الفلسطيني الآبي أن يظل قويا متماسكا مدافعا عن أرضه محافظا علي قضيته ، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط لوقف هذه الإبادة الوحشية، والاستجابة لجهود الدولة المصرية بتجنب التصعيد في ظل مفاوضات لوقف إطلاق النار.

كانت جمهورية مصر العربية قد حذرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

وطالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.

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