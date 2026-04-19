طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الزمالك والمصرية للاتصالات في نهائي كأس مصر للسلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الزمالك والمصرية للاتصالات في الدور النهائي لبطولة كأس مصر للرجال لكرة السلة 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف الاتحاد المصري، أن الاتحاد الدولي لكرة السلة هو من تولى مهمة اختيار الطاقم التحكيمي للمباراة وجاء كالتالي:

أندريس أونكروجرز من دولة لاتفيا، مارتن فوليك من دولة كرواتيا، وفينتسيسلاف فيليكوف من دولة بلغاريا.

تأهل الزمالك للمباراة النهائية عقب تحقيقه الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 71-60 في مباراة نصف النهائي، بينما تأهل المصرية للاتصالات على حساب الاتحاد السكندري في نصف النهائي الآخر بنتيجة 75-72.

ويسبق المباراة النهائية، وعلى نفس الصالة، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً.