أشرف محرم يكشف تفاصيل جراحة مصطفى فتحي وموقفه من كأس العالم

قال الدكتور أشرف محرم، استشاري جراحة العظام، إن حالة مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز كانت تتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف، موضحًا أن الإصابة مشابهة لما تعرض له محمد صلاح قبل كأس العالم 2018، لكنها من الدرجة الرابعة، بينما كانت إصابة صلاح من الدرجة الأولى.

وأضاف: "قمنا خلال الجراحة بإعادة بناء الأربطة بين عظمة الترقوة ولوح الكتف، مع تركيب شريحة ومسامير حديثة لتثبيت المفصل بشكل دقيق والحفاظ على استقراره، والحمد لله العملية تمت بنجاح كامل."

وتابع: "اللاعب سيبدأ مرحلة الجري الخفيف بعد فترة تتراوح من 5 أيام إلى أسبوع، على أن يبدأ التدريبات الجماعية والالتحامات بعد نحو شهر، وفقًا لاستجابته لبرنامج التأهيل."

جاهز للمونديال

واختتم تصريحاته قائلًا: "من الناحية الطبية، مصطفى فتحي سيكون لائقاً طبياً للمشاركة في كأس العالم، ويبقى القرار النهائي وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمنتخب مصر."

وأجرى مصطفى فتحي، صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز، جراحة ناجحة اليوم الأحد في عظمة الترقوة، على يد الدكتور أشرف محرم بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ودية أمام حلوان العام، ضمن تحضيرات بيراميدز لاستئناف منافسات الدوري وملاقاة نادي الزمالك.