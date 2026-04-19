رياضة

طبيب بيراميدز يكشف تطورات حالة مصطفى فتحي ومحاولات لتجهيزه لكأس العالم

إسراء أشرف

كشف الدكتور مصطفى المنيري، طبيب نادي بيراميدز، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق مصطفى فتحي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة ودية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتعرض اللاعب لخلع في الترقوة خلال مواجهة ودية أمام فريق حلوان العام، بعد التحام قوي، ما أدى إلى خروجه من المباراة قبل نهاية الشوط الأول، ونقله مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وأكد المنيري أن مصطفى فتحي خضع بالفعل لعملية جراحية في الكتف داخل أحد مستشفيات أكتوبر، تحت إشراف الطبيب أشرف محرم، مشيرًا إلى أن حالته تخضع للمتابعة الطبية الدقيقة خلال الفترة الحالية.

وأوضح طبيب بيراميدز أن هناك محاولات مكثفة لتجهيز اللاعب من أجل اللحاق ببطولة كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، رغم صعوبة الموقف واحتياجه لفترة تأهيل.

وفي سياق متصل، أشار إلى جاهزية كل من محمد الشيبي ومحمود زلاكة للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك يوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.

