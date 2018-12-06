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محافظات

شاهد.. الأمطار تحول شوارع الإسكندرية لبرك مياه

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:35 م
شاهد..الأمطار تحول
شاهد..الأمطار تحول شوارع الإسكندرية لبرك مياه
أحمد عبد العزيز
تعرضت الإسكندرية اليوم الخميس، لهطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية صاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة ، ما ادي الى تراكم المياه بعدد من الشوارع.

كما قررت سلطات ميناء الإسكندرية اليوم، مواصلة غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن قرار غلق البوغاز جاء حفاظًا علي سلامة الأرصفة والسفن والأرواح.

وقامت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بالدفع بحوالي 95 سيارات "النافوري" والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز علي أماكن تجمع مياه الأمطار.

وأهابت شركة صرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن ١٧٥ من أى تليفون أرضى عند وجود أى تراكمات للمياه.
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