إبراهيم سعيد يفتح النار على مصطفى يونس بعد هزيمة المصرى من الزمالك

أعرب إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق عن حزنه من أداء فريق المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعته مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.



وكتب إبراهيم سعيد في تغريدة له عبر حسابة الرسمي بموقع "تويتر"، "حقيقي حزين على شكل وأداء لاعبي المصري بهذا الشكل ويبدو أنهم قرفانين واختيار سيئ من مجلس الإدارة".



وأضاف: "مدير فني ليس بالكفاءة الفنية لتدريب ناد جماهيري كبير".