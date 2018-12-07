2019 سنة سعيدة يامصريين.. تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية في العام الجديد

أيام قليلة وتنقضي سنة 2018، لتبدأ سنة جديدة 2019، ونستقبل عامًا جديدًا بفرحةٍ وسعادة ننتظرها بفارغ الصبر لكي نحتفل بها ونهنئ بعضنا البعض، ونودّع سنةً ماضيةً على أمل أن تكون أفضل من التي مَضت، وتكون مليئةً بالخيرات، وتتحقّق فيها كلّ الأمنيات.





وينص قانون العمل فى مصر، أن العامل له الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.









ويمكن لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.









وفيما يلي يعرض صدى البلد الإجازات الرسمية في عام 2019.









- الإثنين 7 يناير، عيد الميلاد المجيد.









- الجمعة 25 يناير: ثورة 25 يناير، عيد الشرطة.









- الإثنين 15 أبريل: شم النسيم.









- الخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء.









- الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.









- السبت من 1 يونيو حتى الإثنين 3 يونيو عيد الفطر المبارك.









- الأحد ثورة 30.









- الثلاثاء 23 يوليو: ثوره يوليو 1952.









- الأربعاء 7 أغسطس حتى 11 أغسطس وقفة وإجازة عيد الأضحى حتى الأحد.









- الخميس 29 أغسطس: رأس السنة الهجرية.









- الأحد 6 أكتوبر: احتفالات نصر أكتوبر 1973.









- السبت 9 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.