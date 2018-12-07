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منوعات

المتزوجون في نعيم .. دراسة: العزاب أكثر عرضة للأمراض والموت بالسكتة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:26 ص
دراسة عن الزواج
دراسة عن الزواج
أماني إبراهيم
زواج الشخص ممن يحب لا يضمن فقط حياة سعيدة بل حياة صحية أيضا، حيث توصلت دراسة حديثة إلى الأضرار الصحية التي قد يصاب بها العزاب فهم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضحت الدراسة ــــ التي أشرف عليها علماء من جامعة كيل البريطانية ــــ العلاقة بين الزواج والإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقام الباحثون بتحليل البيانات من 34 دراسة نُشرت بين عامي 1963، و2015، وشملت الدراسة أكثر من 2 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 42 و77 عاما في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع الأشخاص المتزوجين، فإن أولئك الذين لم يتزوجوا مطلقا أو المطلقين والأرامل أكثر عرضة للموت نتيجة السكتة الدماغية بنسبة 5%.

وأوضحت الدراسة أن الزواج مفيد للوقاية من أمراض القلب والنوبات الصحية، بسبب الاستقرار المادي والدعم الاجتماعي الذي لم يحظ به العزاب، وأن الطلاق يزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب.

يذكر أن هذه ليست الدراسة الأولى التي تؤكد هذا الأمر، فسبق وكشفت دراسات سابقة أن العزاب والأرامل والمطلقين، أكثر عرضة لتصلب الأوعية الدموية بنسبة 42%.
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المتزوجون في نعيم .. دراسة: العزاب أكثر عرضة للأمراض والموت بالسكتة

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