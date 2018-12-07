منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات يكرم وزير الأوقاف



كرم منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة في الجلسة الختامية لأعمال منتدى السلم الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف تقديرا لجهوده في تعزيز السلم ، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وإسهاماته العلمية والفكرية في فعاليات وأعمال المنتدى على مدار خمس سنوات وذلك بإهدائه درع المنتدى .



وأشاد وزير الأوقاف بموضوع الملتقى بإنجازات منتدى السلم على مدار سنواته الخمس برئاسة سماحة الشيخ عبد الله بن بية، ورعاية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، موجها الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ عبد الله بن بية على اختياره لهذا التكريم في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، في ظل القيادة السياسة الحكيمة للدولتين الشقيقتين أدام الله عز وجل أمنهما وأمانهما ووفق القيادة السياسية فيهما لكل خير .



وأكد أن هذا التكريم يزيده حماسا لبذل المزيد من الجهد في العمل على تعزيز السلم وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق .

