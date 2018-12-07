راضى شامخ: إعداد الشباب الوفدي لانتخابات المحليات

قال راضي شامخ، نائب رئيس اللجنة النوعية لشباب الوفد، إن اللجنة سوف تتلقي من اليوم وحتي الخميس المقبل خطة عمل من رؤساء لجان الشباب علي مستوي الجمهورية من أجل تنفيذها علي أرض الواقع، مطالبا رؤساء اللجان بتحديد عناصر من كل قسم ومركز للتواصل مع اللجنة، خاصة أن المعسكر القادم للشباب سوف يكون عن إعداد كادر محلي.



وأضاف شامخ خلال كلمته فى إجتماع اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد أن اللجنة سوف تقوم بتوفير قنوات تواصل مع نواب الوفد بالمحافظات للتفاعل مع الشباب الوفدي وحل مشاكل المواطنين.



وأوضح أن "مبادرة الوفد مع الناس" ليس لها علاقة بأي تشكيلات حزبية داخل المحافظات ولكنها تعتمد علي التواصل مع الشارع من خلال لجان الوفد على مستوي الجمهورية وتهدف إلي عمل تنمية مستدامة داخل المجتمع حتي يعود بالنفع علي المواطن ويساهم في عودة الوفد إلى الشارع.

