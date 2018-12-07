الآثار تعلن عن كشف أثري جديد غدا.. فيديو

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد غدا السبت.



وأضاف "وزيري" في مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الشائعات والأخبار المفبركة المتعلقة بالآثار المصرية يكون هدفها هو إفساد فرحتنا بالاكتشافات الأثرية الجديدة التي تتوالى في الفترة الأخيرة كثيرا.



وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسائل الإعلام بالتنسيق مع الأعلى للأثار لتغطية فعاليات الكشف الأثري الجديد.

