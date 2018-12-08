ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الإنتاج الثقافى يستضيف عرض مفتاح شهرة بمسرح الهناجر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
استضاف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "مفتاح شهرة" لفرقة لعبة المسرحية، وذلك أمس الجمعة بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.

كانت بداية العرض من صالة الهناجر أمام الجمهور المنتظر الدخول إلى المسرح لمشاهدة العرض، وهى بداية لم يتعود عليها الجمهور من قبل، ولم يصدقها الكثير منهم وظنوا حين رأوا (عماد إسماعيل ودعاء حمزة) أنهما عروسان يتشاجران ليلة زفافهما، ولم يدرك الجمهور أن هذا المشهد ضمن مشاهد المسرحية إلا بعد ظهورهما على خشبة المسرح بنفس الملابس ( ملابس الزفاف ) .

تدور أحداث المسرحية حول المعاناة التى يعانيها فنانو المجاميع او مايطلق عليهم ( كومبارس ) خلال العمل فى مجال التمثيل، وكيف تتحطم أحلامهم حين لا يجدون الفرصة الحقيقية التى تظهر موهبتهم وتحقق أحلامهم، وتستطيع الفنانة دعاء حمزة ( شهرة ) والفنان عماد إسماعيل ( مفتاح ) تجسيد تلك المعاناة فى حجرة الملابس التي أغلقت عليهم سهوا، وإلى أن تفتح الحجرة لهم، يبوح كل منهما بأحلامه لآخر ومايعانيه، فى أداء رائع لمجموعة من المشاهد القصيرة لأشهر أفلام السينما المصرية.

العرض بطولة الفنان عماد إسماعيل والفنانة دعاء حمزة، أداء صوتى : محمد جمعة، تصميم ديكور وملابس : نشوى معتوق، تنفيذ الديكور والملابس: ليلى عمرو حسنى، فوتوغرافيا: حسن أمين، تصميم إضاءة : صابر السيد، موسيقى : حازم شاهين، توزيع موسيقى ومكساج : رفيق عدلى، تصميم الدعاية : عمرو حسنى، مخرج منفذ : نورا فوزى، تأليف وإخراج دعاء حمزة.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "مفتاح شهرة" تستمر استضافته حتى اليوم السبت 8 ديسمبر الجاري، ويبدأ العرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.
loading...

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تصاب بالحمى

سائقو تاكسي الغردقة يهربون من أكمنة المرور بـ الجلابية في الكلسون

أيمن طاهر: مباراة سموحة كانت صعبة ومصيلحي يوفر احتياجات الفريق

إبراهيم حسن: استعدادات جادة لـ بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

الأعلى للآثار يثبت بالأدلة فبركة صور الفعل المنافي للآداب فوق الأهرامات.. فيديو

في عيد ميلادها.. مي كساب تكشف فرق العمر بينها وبين أوكا.. فيديو

طارق خيري: الفوز على الزمالك خطوة في مشوار بطولة المرتبط

أسامة كمال يأمر رواد السوشيال ميديا بالستر على رانيا يوسف.. فيديو

بعد خلاف مع رئيس الجمهورية.. المخابرات التشيكية تكشف عن شبكة تجسس روسية

أول محترفة مصرية في كمال الأجسام تستعرض عضلاتها على الهواء.. فيديو

محمد الشوربجي عن التشابه مع محمد صلاح: الفرق في الدقن

البابا تواضروس يروي ذكريات طفولته والسفر 10 سنوات يوميا للإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟