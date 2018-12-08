الإنتاج الثقافى يستضيف عرض مفتاح شهرة بمسرح الهناجر

استضاف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "مفتاح شهرة" لفرقة لعبة المسرحية، وذلك أمس الجمعة بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



كانت بداية العرض من صالة الهناجر أمام الجمهور المنتظر الدخول إلى المسرح لمشاهدة العرض، وهى بداية لم يتعود عليها الجمهور من قبل، ولم يصدقها الكثير منهم وظنوا حين رأوا (عماد إسماعيل ودعاء حمزة) أنهما عروسان يتشاجران ليلة زفافهما، ولم يدرك الجمهور أن هذا المشهد ضمن مشاهد المسرحية إلا بعد ظهورهما على خشبة المسرح بنفس الملابس ( ملابس الزفاف ) .



تدور أحداث المسرحية حول المعاناة التى يعانيها فنانو المجاميع او مايطلق عليهم ( كومبارس ) خلال العمل فى مجال التمثيل، وكيف تتحطم أحلامهم حين لا يجدون الفرصة الحقيقية التى تظهر موهبتهم وتحقق أحلامهم، وتستطيع الفنانة دعاء حمزة ( شهرة ) والفنان عماد إسماعيل ( مفتاح ) تجسيد تلك المعاناة فى حجرة الملابس التي أغلقت عليهم سهوا، وإلى أن تفتح الحجرة لهم، يبوح كل منهما بأحلامه لآخر ومايعانيه، فى أداء رائع لمجموعة من المشاهد القصيرة لأشهر أفلام السينما المصرية.



العرض بطولة الفنان عماد إسماعيل والفنانة دعاء حمزة، أداء صوتى : محمد جمعة، تصميم ديكور وملابس : نشوى معتوق، تنفيذ الديكور والملابس: ليلى عمرو حسنى، فوتوغرافيا: حسن أمين، تصميم إضاءة : صابر السيد، موسيقى : حازم شاهين، توزيع موسيقى ومكساج : رفيق عدلى، تصميم الدعاية : عمرو حسنى، مخرج منفذ : نورا فوزى، تأليف وإخراج دعاء حمزة.



جدير بالذكر أن العرض المسرحي "مفتاح شهرة" تستمر استضافته حتى اليوم السبت 8 ديسمبر الجاري، ويبدأ العرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.