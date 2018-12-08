لأول مرة ..مبادرة لإشراك المراة السيناوية فى التخطيط الإقليمى لتنمية أرض الفيروز .. والقومي للمرأة : تركز على دورها الأساسى فى التنمية ودعم الحرب على الإرهاب

مبادة لدعم المرأة السيناوية

تفعيل دورها في التنمية وتعزيز مشاركتها السياسية

تشجيع اقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المنازل

مساهمة المراة السيناوية مشاركتها بشكل قوى فى التخطيط الإقليمى لتنمية سيناء





تمتلك المرأة السیناویة الكثیر من القدرات إلا أن المجتمع يحد من هذه القدرات ويمنع الاستفادة منها، فتلك المرأة- التي أضافت إلى أدوارها التقلیدیة المنزل ومساهمتها في الحياة الاقتصادية للأسرة فقد خرجت للتعلیم والعمل والمساهمة فى تنمیة مجتمعها من خلال منظمات المجتمع المدنى إلا أنها مازالت فى معظم الأحوال لا تجد فرصتها للعمل بمؤهلها الدراسي ولا السوق المناسبة لمنتجاتها,





وفى إطار مبادرة: "معا ضد العنف" التى أطلقتها الدولة بمناسبة يوم المرأة العالمي ، والتى تستمر حتى يوم 10 ديسمبر الجاري بهدف تمكين المرأة وتوفير الحماية لها وضمان حقوقها وتعزيز دورها فى المجتمع ومشاركتها فى عملية التنمية فى شتى القطاعات .. فقد أعدت لجنة المحافظات فى المجلس مبادرة لدعم المرأة السيناوية فى كافة القطاعات، والتركيز على دورها الأساسى فى التنمية ودعم الحرب الحالية على الإرهاب فى سيناء.





وأكدت سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة ورئيس لجنة المحافظات والمشرف العام على محافظات القناة وسيناء فى المجلس القومى للمرأة أن اللجنة وضعت مبادرة لدعم المرأة السيناوية كمحور أساسي للسلام الاجتماعي والتنمية المستدامة والحرب على الإرهاب فى شمال سيناء ..





مشيرة الى أن هذه المبادرة تنطلق من خلال حزمة من الأهداف الأساسية لدعم المرأة السيناوية ، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع .. مما يتطلب تقديم الدعم اللازم لها . لتحقيق آمالها وطموحاتها وبناء مجتمعها بتكوين أسرة سعيدة واعداد أجيال المستقبل فى ظل بيئة آمنة وخالية من الصراعات والتهديدات





كما أنها تتمشى مع مبادرة الدولة : " معا ضد العنف " ، والتى جاءت متفقة مع إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 وتعتبرها الحكومة وثيقة العمل خلال الأعوام القادمة للنهوض بالمرأة المصرية في كافة المجالات .





وأعلنت أن أهداف هذه المبادرة تتحقق : من خلال مساهمة المراة السيناوية مشاركتها بشكل قوى فى التخطيط الإقليمى لتنمية سيناء ، علاوة علي المساعدة فى وضع مخطط تنفيذى زمنى لمزيد من التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية للمرأة والتنمية المجتمعية لمحافظة شمال سيناء ، وتنظيم لقاءات ميدانية مع السيدات من خلال ( برنامج طرق الأبواب ) وحصر إحتياجاتهم الأساسية لدعم ومساندة هذه الفئة ، وتوفير فرص العمل والتشغيل لأبنائها ،





الي جانب دعم السيدات من زوجات الشهداء والمراة المعيلة ومساعدتهن فى اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل مثل : بطاريات دواجن وأرانب / تربية أغنام / زراعة أعشاب طبية / زراعة التمور ، علاوة علي عملية حصول المرأة السيناوية على القروض وتوفير الدعم اللازم لقيام هذه المشروعات الصغيرة وتسويقها محليا واقليميا ، ضرورة حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل لتشغيل الشباب من خلال : اقامة مشروعات ومجمعات صناعية منتجة من الخامات المعدنية / مصانع تعليب أسماك / تعبئة الملح لاستيعاب أعداد الخريجين ،





برامج تدريبية





ولتحقيق نتائج ايجابية لابد من تنفيذ دورات تدريبية فى مجالات التمويل المالى والجودة والحاسب الآلى وبرامج للدعم النفسى وتطوير الذات وتنميه القدرات ومهارات الاتصال الجيد ، الي جانب تنفيذ برامج تدريبية للمرأة والفتاة فى مجالات الفنون اليدوية والخياطة والرسم والتطريز والمشغولات اليدوية والحرف التراثية والبيئية وادخال بعض الحرف الجديدة , تنظيم رحلات قومية للسيدات وفتح باب السن لهن لازالة الآثار النفسية للحرب على الارهاب ،





استحداث قسم للثراث فى كلية الإقتصاد المنزلى بجامعة العريش ودراسة مفرداته المتنوعة من التراث الملبسى والثقافى.. الخ .، والتاكيد علي دعم السيدات المعيلات وتيسير حصولهن على شهادات أمان البنكية وأيضا ضمان حقهن فى العلاج المجانى من خلال التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة . والعمل علي توفير دور حضانة فى كافة المصالح الحكومية وذلك لتخفيف الضغط على المرأة العاملة





ضرورة تطبيق مفاهيم الأمن القومى والمواطنة لتحصين النشئ وذلك بتحصص دراسية خاصة بذلك فى المدارس ، تنظيم زيارات ميدانية للمدارس من خلال تنظيم برنامج متكامل للدعم النفسى للتلاميذ والطلاب والمشاركة فى تنظيم لقاءات وأنشطة ثقافية ومحاضرات توعية والمشاركة فى طابور الصباح مع الطلاب لارساء قيم حب الوطن وتحية العلم





ومن جانيها قالت الإعلامية حسناء الشريف مقرر المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، أن المجلس نفذ حملة لتوعية المرأة السيناوية بأهمية القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة سواء تحرير سعر الصرف او رفع اسعار الوقود وخاصة علي المدى البعيد.





وقالت ان الحملة استهدفت المرأة البسيطة بمختلف انحاء القرى والتجمعات السكانية فى مراكز المحافظة، من خلال حملات ندوات توعوية، ، وتضمنت الحلمة التعريف بحقوق المرأة، وكيفية مواجهة استغلال البعض للقرارات الاقتصادية الأخيرة، وكيفية اتخاذ إجراءات القانونية والإبلاغ عن حالات الاستغلال التى تخالف القانون، إضافة للتأكيد على التوعية بفوائد هذه القرارات التى تخص رفع الدعم عن بعض السلع \





كما تم تنظيم ةرشة العمل لتمكين المرأة السيناوية ودعمها في عملية التسويق وتحسين جودة الانتاج وإيجاد فرص تسويق لمنتجات المرأة السيناوية بدعم من رجال الاعمال في سيناء، إضافة إلي عملية التسويق الإلكتروني وتوفير منافذ للبيع بالمدن السياحية واقامة معارض بالمدن السياحية لعرض المنتجات اليدوية التراثية السيناوية





وقال أيمن علوى موسى، رئيس وحدة شئون المرأة بالمحافظة إن مبادرة معًا ضد العنف التى أطلقتها الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمى، والتى تستمر فى المحافظة حتى يوم 10 ديسمبر الجارى، تهدف إلى تمكين المرأة وتوفير الحماية لها وضمان حقوقها وتعزيز دورها فى المجتمع ومشاركتها فى عملية التنمية فى شتى القطاعات . وأشار الى أن المرأة قوية، وينبغى تغيير مفاهيم المجتمع عنها والعمل على غرس القيم والأخلاق لدى النشء لتعويده على احترام المرأة ودعم حقوقها، وأنه يتم التنسيق مع مختلف المديريات والمؤسسات ومراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل استمرار ندوات التوعية لنبذ العنف وتمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية والحصول على جميع الحقوق الدينية والقانونية.



