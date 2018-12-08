محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه أمام مضيفه بورنموث، في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب فيتنس فيرست، في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".





ويقود نجمنا المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي لهجوم الريدز برفقة كل من فيرمنيو وشاكيري:





وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالتالي:_





حراسة المرمى: اليسون.





الدفاع: ماتيب - فان ديك - فابينيو - روبيتسون.





الوسط: ميلنر -فينالدوم -كيتا.





الهجوم: محمد صلاح - شاكيري - فيرمينو.





ويحتل محمد صلاح المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.



