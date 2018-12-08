ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

بدأت بها أستراليا وروسيا .. تعرف على تاريخ العملة البلاستيكية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
ميس رضا
بعد إعلان البنك المركزى المصري عن استصدار عملة بلاستيكية بحلول 2020 ، أثار النبأ حالة من الجدل عن ماهية العملة وما فكرتها وهل سبق بها أحد من قبل أم لا

وسيبدأ البنك المركزي طباعة فئات النقود البلاستيكية، بشكل تدريجي ابتداءً فئة الـ10 جنيهات، ويعتبر الهدف الأساسي من طباعة تلك النقود هو خفض تكلفة الإنتاج والطباعة، التقرير التالى يوضح الدول التى سبقت مصر فى استخدامها 
بدأت بها أستراليا

تأتى أستراليا فى مقدمة الدول التي استخدمت العملات البلاستيكية وإلغاء الورقية عام 1996.

يأتى بعدها 6 دول أخرى لا تستخدم العملات الورقية وهى كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام وأستراليا.


بدأت بها أستراليا

وأخري تستخدمها  بجانب عملتها  الورقية ، منها روسيا وبريطانيا والمكسيك.

بدأت بها أستراليا

عمرها الافتراضي 5 أضعاف النقود الورقية، كما أنها تصنع من مادة البوليمر الصديقة للبيئة ، فضلاً عن أنها تساهم في خفض تكاليف طباعة النقود الورقية، وتتسم بالمرونة والقدرة على مقاومة الماء.

 

loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يبدأ في توسيع دائرة التفاوض بحثا عن الصفقة الرابعة

مصرع روسي وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بالزعفرانة

الداخلية تضبط تاجري عملة بتعاملات 6 ملايين ريال سعودي

ننشر نص مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

علي جمعة يكشف عن 11 أمرا يحدث لك بسبب الصلاة على النبي وقت الكرب

جريمة خطف في السعودية ترصدها كاميرا مراقبة.. فيديو

شركة اتصالات تستخدم الحمير لإصلاح خدماتها

شاهد.. بث مباشر لمظاهرات السترات الصفراء في باريس

إسرائيل تكشف هوية أحد عناصر حزب الله داخل النفق الحدودي.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي ..فيديو

الآثار عن فيديو الدنماركي وصديقته الإباحي: هزار بايخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متظاهرو السترات الصفراء يستهدفون قصر الرئاسة والأمن يرد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

فيديو

شاهد .. لحظة بكاء شيرين عبد الوهاب فى حفلها بالكويت
شاهد.. متظاهرو السترات الصفراء يقذفون الشرطة الفرنسية بالحجارة
قانوني: الصحة والتعليم أكثر القطاعات عرضة للشائعات.. فيديو
شاهد.. مدرعات للشرطة الفرنسية في شوارع باريس والمحتجون يلقون الحجارة
الآثار عن فيديو الدنماركي وصديقته الإباحي: هزار بايخ

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟