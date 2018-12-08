بدأت بها أستراليا وروسيا .. تعرف على تاريخ العملة البلاستيكية

بعد إعلان البنك المركزى المصري عن استصدار عملة بلاستيكية بحلول 2020 ، أثار النبأ حالة من الجدل عن ماهية العملة وما فكرتها وهل سبق بها أحد من قبل أم لا



وسيبدأ البنك المركزي طباعة فئات النقود البلاستيكية، بشكل تدريجي ابتداءً فئة الـ10 جنيهات، ويعتبر الهدف الأساسي من طباعة تلك النقود هو خفض تكلفة الإنتاج والطباعة، التقرير التالى يوضح الدول التى سبقت مصر فى استخدامها

تأتى أستراليا فى مقدمة الدول التي استخدمت العملات البلاستيكية وإلغاء الورقية عام 1996. يأتى بعدها 6 دول أخرى لا تستخدم العملات الورقية وهى كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام وأستراليا.



وأخري تستخدمها بجانب عملتها الورقية ، منها روسيا وبريطانيا والمكسيك.