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رياضة

محمد صلاح يحقق رقما مميزا مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي .. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:24 م
محمد صلاح لحظة تسجيله
محمد صلاح لحظة تسجيله الهدف الاول مع ليفربول
محمد رشاد
وصل محمد صلاح نجمنا المصري المحترف فى صفوف ليفربول، الى 40 هدفا فى البريميرليج رفقة كلا من فريقى تشيلسي وليفربول الإنجليزيين، عقب تسجيله هدف فريقه الأول أمام بورنموث، فى إطار مباريات الجولة 16 من المسابقة.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول امام بورنموث فى الدقيقة 25 من زمن المباراة، عقب متابعة لتسديدة روبيرتو فيرمينو من خارج منطقة الجزاء لترتد من يد الحارس أمام محمد صلاح الذي لم يتهاون فى إيداع الكرة فى شباك بورنموث.

ووصل الفرعون المصري إلى 54 هدفا مع ليفربول فى جميع المسابقات وهو نفس العدد الذى سجله رفيقه السابق فيليب كوتينيو قبل رحيله إلى برشلونة مطلع الموسم الحالي.

وسجل صلاح 40 هدفا بعدما خاض 52 مباراة فى الدوري الانجليزي وصنع 14 هدفا.
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