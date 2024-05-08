"تنشيط السياحة" تنظم ورشة عمل للوقوف على متطلبات السائح الصيني

تنظم هيئة تنشيط السياحة ورشة عمل بالتعاون مع معهد cotri للوقوف على متطلبات السائح الصيني ، وذلك بمشاركة السياحيين في مصر .



يأتي ذلك في إطار العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية من السوق الصينى عن طريق التواصل مع منظمى الرحلات والمؤسسات الصينية المعنية بصناعة السياحة.



تنفذ ورشة العمل بحضور البروفسيور wolfgang رئيس معهد cotri للدراسات السياحية والمزمع عقدها بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية الجديدة الإثنين 13 مايو الجاري.



يذكر أن يعد أحد أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها وزارة السياحة والآثار، مشيرة إلى زيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين لمصر خلال عام 2023 بنسبة 254% مقارنة بعام 2022.



وتقدم مصر في تأشيرات دخول السائحين إليها ولاسيما السوق الصيني ومنها إمكانية الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول من المنافذ المصرية، وكذلك تعزيز خطوط الطيران بين مصر والصين.