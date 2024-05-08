طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمنوفية يؤدون أول أيام الامتحانات دون شكاوى

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية في محافظة المنوفية، حيث يؤدي حوالي 312956 طالب وطالبة امتحانات نهاية العام.

وتفقد محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية.

وتابع امتحان اللغة العربية للصف الرابع والخامس الإبتدائي بمدرسة سيدي خميس التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

وتفقد الفولي، العديد من اللجان الامتحانية بالمدرسة ، واطمأن علي انتظام سير العملية الامتحانية ، موجها بضرورة كتابة البيانات واضحة وكاملة علي ورقة الإجابة ، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة والمديرية ، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأوصى مدير تعليم المنوفية بالالتزام بالزي المدرسي والنظافة العامة داخل اللجان الامتحانية والطرقات وفناء المدرسة وأيضٱ الاهتمام بنظافة دورات المياه ومتابعتها طوال فترة الامتحانات بصفة مستمرة بتطهيرها واتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للجميع بالمدرسة.