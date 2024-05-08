عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمنوفية يؤدون أول أيام الامتحانات دون شكاوى

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد سير الامتحانات

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية في محافظة المنوفية، حيث يؤدي حوالي 312956 طالب وطالبة امتحانات نهاية العام.

وتفقد محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية.

بسبب الخلاف على قطعة أرض.. شخص يقـ.تل ميكانيكي في المنوفية

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني تعزيز أوجه التعاون المشترك

وتابع امتحان اللغة العربية للصف الرابع والخامس الإبتدائي بمدرسة سيدي خميس التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

وتفقد الفولي، العديد من اللجان الامتحانية بالمدرسة ، واطمأن علي انتظام سير العملية الامتحانية ، موجها بضرورة كتابة البيانات واضحة وكاملة علي ورقة الإجابة ، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة والمديرية ، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأوصى مدير تعليم المنوفية بالالتزام بالزي المدرسي والنظافة العامة داخل اللجان الامتحانية والطرقات وفناء المدرسة وأيضٱ الاهتمام بنظافة دورات المياه ومتابعتها طوال فترة الامتحانات بصفة مستمرة بتطهيرها واتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للجميع بالمدرسة.

إدارة شبين الكوم التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني الرابع والخامس الابتدائي العملية الامتحانية اللجان الإمتحانية المرحلة الابتدائية المنوفية امتحانات الفصل الدراسي الثاني أمتحانات نهاية العام محافظة المنوفية مدير تعليم المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

تطورات إصابة مدافع الأهلي وفرص مشاركته في مباراة المحلة

ترشيحاتنا

بيرنز يبدأ مباحثاته في إسرائيل بلقاء نتنياهو ومجلس الحرب يجتمع مساء اليوم

20 جنيها رسمًا.. تعرف على إجراءات تصحيح البيانات في «الأحوال المدنية»

توجيهات رئاسية بتحقيق طفرة فى الرقعة الزراعية لضمان الأمن الغذائي

وزارة الصحة في غزة تكشف أعداد الضحايا بسبب العدوان الإسرائيلي

نظارة سوداء|كيف أخفت نسرين طافش وجهها عن عدسات المصورين في محكمة أكتوبر؟ صور

أبرزها الكهرباء والمياه| السيسى يتابع توفير المرافق والخدمات للمشروعات الكبرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-