بعد إجازة شم النسيم.. 4 نصائح للعودة إلى العمل بحيوية ونشاط

بعد إجازة شم النسيم وبعد كل إجازة رسمية يشعر البعض بالتكاسل فى بدء الرجوع للعمل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك أربع نصائح للعودة إلى العمل بحيوية ونشاط بعد إجازة شم النسيم، وفقا لما نشره موقع webmd.

4 نصائح للعودة للعمل بحيوية ونشاط

التخطيط والتنظيم: قبل العودة إلى العمل، قم بتحديد أهدافك ومهامك الأساسية، قم بتنظيم جدولك وقائمة المهام الملحة التي تحتاج إلى إنجازها. ذلك يساعدك على الشعور بالتحفيز والتركيز على المهام المهمة.

الاستعداد الجسماني: حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليالي الماضية للعودة إلى نشاطك العادي.

يجب أيضًا الاهتمام بالتغذية الصحية وشرب الكمية المناسبة من الماء للحفاظ على الطاقة والتركيز.



التحفيز الذهني: لا تدع نفسيتك تتأثر بالكسل الناتج عن العودة من العطلة.

حاول تنشيط عقلك وتحفيزه من خلال قراءة مقالات مثيرة أو مشاهدة مقاطع فيديو تحفيزية.

يمكن أيضًا أن تساعدك بعض التقنيات مثل الموسيقى الملهمة أو المحادثات الإيجابية على الشعور بالحيوية.

التوازن بين العمل والراحة: يعتبر العودة إلى العمل بعد الإجازة فترة انتقالية.

حاول العثور على التوازن بين العمل والراحة. اخصص وقتًا لأنشطة الترفيه التي تستمتع بها مثل ممارسة الرياضة، أو القراءة، أو القيام بنشاطات ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء، ذلك سيساعدك على الاستعادة والاسترخاء والتحمل النفسي.

تذكر أن العودة إلى العمل بعد الإجازة تتطلب وقتًا للتكيف والتعود، كن صبورًا مع نفسك ولا تتردد في طلب المساعدة إذا كنت تشعر بالضغط الزائد.