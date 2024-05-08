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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم لفيف الأوكرانية: روسيا استهدفت البنية التحتية الحيوية للطاقة في المدينة

محطات الطاقة في أوكرانيا
محطات الطاقة في أوكرانيا

علق حاكم لفيف الأوكرانية على الهجوم الروسي على المدينة وقال في بيان على تطبيق المراسلة "تيليجرام" إن روسيا ضربت البنية التحتية الحيوية للطاقة في منطقة ستري ومنشأة لتوليد الطاقة في منطقة تشيرفونوهراد في غرب أوكرانيا يوم الأربعاء.

وقال إن الضربة الصاروخية تسببت في حريق في منشأة توليد الطاقة، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في الهجوم على منطقة لفيف في ذلك الوقت.

وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت القوات الروسية، منشآت الطاقة ليلاً وصباح اليوم وذلك في عدد من مناطق أوكرانيا.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الأربعاء، أن روسيا استهدفت منشآت الطاقة في كييف وبولتافا ولفيف ومناطق أخرى.

ووفقا له، تعرضت منشآت توليد ونقل الكهرباء للهجوم في مناطق بولتافا، وكيروفوغراد، وزابوروجيا، ولفيف، وإيفانو فرانكيفسك، وفينيتسا.

وبدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن هجوم جوي روسي بـ 50 صاروخا و20 طائرة مسيرة استهدف البنى التحتية للبلاد.

وكتب زيلينسكي على تطبيق المراسلة "تيليجرام"، أن "روسيا استخدمت أكثر من 50 صاروخا و20 طائرة بدون طيار في هجوم ليلي على البنية التحتية لأوكرانيا يوم الأربعاء".

وأضاف الرئيس الأوكراني انه "ينبغي أن يفهم العالم كله بوضوح من هم.. العالم بأسره ليس له الحق في إعطاء النازية فرصة أخرى".

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