أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
درة ترسم ملامح الانتقام في علي كلاي وتودع بلاتوه إثبات نسب

أوركيد سامي

تشهد أروقة التصوير الدرامي نشاطاً مكثفاً للنجمة درة، التي تعيش حالة من التوهج الفني خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث تتصدر المشهد في عملين دراميين يجمعهما طابع الإثارة والتشويق، وسط ترقب جماهيري كبير لتحولات الشخصيات التي تؤديها.

صراع القمة في مسلسل "على كلاي"

تتصاعد حدة الإثارة في مسلسل "على كلاي"، حيث دخلت الفنانة درة في مرحلة حاسمة من تصوير مشاهدها المتبقية أمام النجم أحمد العوضي،وتكشف الخيوط الدرامية القادمة عن تحول جذري في شخصية درة، التي تبدأ في نسج خيوط مؤامرة معقدة للثأر من "علي كلاي" (أحمد العوضي)، رداً على قرار انفصالهما الذي وقع ضمن سياق الأحداث الماضية، مما يضع المشاهد أمام مواجهة كبرى مرتقبة بين الطرفين.


يضم العمل كوكبة من الأسماء اللامعة في سماء الفن، حيث يشارك في البطولة كل من عصام السقا، ويارا السكري ، محمود البزاوي، ومحمد ثروت ، طارق الدسوقي، والشحات مبروك ، انتصار، وضياء عبد الخالق ، ريم سامي، وسارة بركة، وأحمد عبد الله المسلسل من صياغة المؤلف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، فيما تولت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي المهام الإنتاجية.

"إثبات نسب".. محطة درامية تكتمل

وعلى صعيد آخر، أعلنت الفنانة درة عن انتهاء رحلتها مع مسلسل "إثبات نسب"، بعدما أتمت تصوير كافة مشاهدها بنجاح يوم أمس ويعد هذا العمل أحد الرهانات الدرامية القوية في السباق الحالي، حيث يتناول قضايا اجتماعية شائكة في قالب درامي ، المسلسل الذي أشرف على كتابته محمد ناير وصاغ قصته جمال رمضان، يقوده المخرج أحمد محمد عبده، ومن إنتاج الثنائي محمد غالي ومحمود عبد الحافظ ويجمع العمل توليفة مميزة من النجوم بجانب درة، منهم محمود عبد المغني، ومحسن محيي الدين ،  نبيل عيسى، وولاء الشريف، وإسلام جمال،  هند عبد الحليم، ومحمد علي رزق، وأحمد جمال سعيد.
كما يزداد المسلسل بظهور خاص لنخبة من رموز الفن، على رأسهم عايدة رياض، نهال عنبر، فتوح أحمد، ولبنى ونس، مما يضفي ثقلاً فنياً على الأحداث التي تتصاعد وتيرتها مع كل حلقة ،بهذا النشاط المكثف، تؤكد درة قدرتها على التلون بين الأدوار المختلفة، فبينما تسعى للانتقام في "على كلاي"، تخوض صراعاً من نوع آخر في "إثبات نسب"، لتقدم لجمهورها وجبة درامية متنوعة الأبعاد والزوايا.

درة اخبار الفن نجوم الفن

