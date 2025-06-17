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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة قوية من شوبير بشأن مكافآت الأهلي

شوبير
شوبير
علا محمد

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسائل قوية، بسبب حديث البعض عن المكافآت الخيالية التي رصدها مسؤولو النادي الأهلي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الأهلي»: "الناس كلها بتتكلم على مكافآت الأهلي الكبيرة، يا جماعة الخير إحنا في كأس العالم، أيوه في لائحة خاصة بكأس العالم وفي لائحة مجزية لكأس العالم، وفي مكافآت جيدة جدًا محطوطة لكأس العالم، الأهلي عامل لائحة تليق بكأس العالم، سواء في الجوائز والخصومات".


وأضاف: "عقبال إن شاء الله عندكم يا حبايب وتبقوا في كأس العالم، وتجربوا اللوائح الجميلة دي، ما أحب ما علينا كله يبقى في كأس العالم، وكله يعمل لوائح جيدة والأهلي يستمتع بوجوده في المحفل الكبير لكأس العالم للأندية".

وتابع: ٠مش هقول المكافآت كام، ولكنها مجزية جدًا وممتازة وتليق بالحدث العالمي".

وأشار: "في ناس زعلانة، كل شوية يتفرجوا عليك وإنت شغال في محافل عالمية، بيرددوا كلام كتير غير صحيح، أرجوكم متهتموش وحطوا كل حاجة في حجمها الصغير، لأنك في محفل عالمي متدخلوش نفسكم في الحاجات الصغير دي".

وختم: "الأهلي حالة، الأهلي عامل حالة في أمريكا، الناس اتخضت في مباراة الافتتاح الملعب 80% منه أهلاوية، فلازم في ناس هتبقى متضايقة منك شوية اللي عندهم تطرف في التشجيع".

الأهلي كأس العالم للأندية المكافآت الخيالية أمريكا كأس العالم شوبير

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