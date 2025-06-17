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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد غضب الجماهير.. إبراهيم فايق: بلاش نسلخ لاعيبة الأهلي دلوقتي

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
باسنتي ناجي

علق الإعلامي إبراهيم علي غضب الجماهير من حسين الشحات بمباراة الأهلي وإنتر ميامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم فايق: "ممكن افهم غضبك من كورة حسين الشحات.. بس الأهلي ضيع كتير فا بلاش نسلخ اللعيبة دلوقتي".

وكان قد وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادا حادا إلى حسين الشحات جناح الاهلي بسبب ما فعله خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي.


وقال أحمد شوبير في تصريحات إعلامية اليوم الأحد: "التغييرات في مباراة الأهلي وإنتر ميامي لم تعجبني، حسين الشحات أخر المباراة في آخر كورة في الماتش كرة مرتدة وكل فرقة أنتر ميامي قدام ودخل منطقة جزاء إنتر ميامي وعلى شماله 3 لاعيبة من الأهلي لو لعبها لواحد منهم يبقى انفراد هو والجون".

وتابع شوبير: "لكن الشحات لا شاط ولا باصى ولا مرر ولا عمل أي حاجة خالص واتكعبل في الكرة وراح واقع".

وأضاف شوبير: "وطاهر لما نزل معرفش يدخل في المباراة، وجراديشار أيضا فأحيانا التغيير مش بيكون له أي لازمة".

وقاد حسين الشحات هجمة مرتدة خطيرة للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من مباراة إنتر ميامي في ظل وجود أربعة من لاعبي الأهلي مقابل ثنائي دفاعي فقط لفريق إنتر ميامي لكنه أضاع الهجمة بشكل غريب.

ابراهيم فايق الاهلي الزمالك

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