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رياضة

المصري 2003 يهزم سموحة بهدفين دون رد

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
محمد الغزاوى - نور عادل
فاز فريق المصري تحت 15 عاما "الفئة العمرية 2003" بقيادة مديره الفني هيثم الشامي، على ضيفه سموحة في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب الهدف ببورسعيد ضمن مباريات دوري الجمهورية لتلك الفئة السنية وأدارها طاقم تحكيم من شمال سيناء مكون من عمرو السيد ومحمود حمدي ومحمد عكيش.

بتلك النتيجة يرفع المصري رصيده إلى تسعة عشر نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف نظيف سجله المتألق ناجي أشرف في الدقيقة الحادية والعشرين ، وفي الشوط الثاني يضيف كرم عبد الرازق الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليحصد المصري ثلاث نقاط غالية تسهم في تقدمه بجدول المسابقة.

مثل المصري : أحمد عبد الرسول ، ابراهيم ناجي ، أحمد أشرف ، علاء قاسم ، محمود أبو الحسن “محمد أحمد صالح” ، كرم عبد الرازق “عاصم أكرم” ، احمد محمد فؤاد ” ابراهيم سعيد ” ، ناجي أشرف ، محمد علاء ، أحمد زكريا ، ماهر محمد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق تحت 15 عام بالمصري يتكون من الكابتن هيثم الشامي مديرًا فنيًا ، ومعه الكابتن وائل الجبالي مدربًا عامًا ، الكابتن اسلام النجاري مدربًا لحراس المرمى ، الكابتن علي الحناوي إداريًا للفريق، الكابتن محمد سالم اخصائيًا للعلاج الطبيعى ، فيما يشرف على القطاع فنيًا الكابتن حسام غويبة المدير الفني للقطاع ، الكابتن سيف داود نائب المدير الفنى للقطاع، الكابتن سعيد ابراهيم المشرف على فرق الشباب ، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى، الكابتن كريم ذكري مسئول تحليل الأداء.
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