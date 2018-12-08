انتقادات لنجوي كرم بعد إجراء عملية تجميل ..صور

تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لانتقادات حادة من قبل متابعيها بسبب أحدث صورة نشرتها على صفحتها بموقع "إنستجرام" مع طفلين من معجبيها.



وأعرب الكثيرون عن غضبهم من عملية التجميل التي خضعت لها مؤخرًا شمس الأغنية اللبنانية بأنفها، مؤكدين أن شكلها تغير تمامًا وهي في الأساس لم تكن تحتاج لها.



وانتقدت أخرى إطلالة النجمة اللبنانية قائلة: "صرت عبارة عن تمثال من الشمع".



وكشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا سبب إجرائها عملية تجميل في أنفها، موضحة أنها أرادت التخلص من العظمة التي تزعجها إلى جانب "اللحمية".