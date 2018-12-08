ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الفن الشعبى فى النحت والخزف فى معرض "حلاوة زمان" للفنانة سماء يحيى

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
طارق موسى
افتتح د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "حلاوة زمان" للفنانة د. سماء يحيى بقاعة (إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي يوم الخميس الماضي بحضور ا.د. حمدي أبوالمعاطي نقيب التشكيليين وعدد من قيادات القطاع ولفيف من الفنانين والنقاد.

ومن جانبها أكدت الفنانة سماء يحيى ان "حلاوة زمان" يجمع بين الخزف والنحت استكمالًا لمشروعي السابق الذي كان نتاجه معرضين هما "عرايس بتترص" و "دنيا"، فأعماله هي استكمال لرحلة استكشاف جمال القديم والمهمل والناقص من خلال رؤيتي للتراث الشعبي في النحت الخشبي، ومنذ التجربتين السابقتين كانت جمالية ما نراه قبحًا أو لا قيمة له وكيفية تحويله إلى قيمة هي شاغلي الأكبر الآن بعيدًا عن الفخامة والتجميل والزخرفة التي ميزت أغلب الأعمال الفنية المستلهمة من الفن الشعبي وكذلك التي تحاول أن تجيب عن تساؤل الهوية وتصنع فن وطني، رؤيتي في كل من الخزف والخشب هي رؤية الفنان الشعبي القديم."

وأضافت .. "مجموعتي "حلاوة زمان" ترتكز على أسس الفن الشعبي والخامات المهملة والقديمة والرخيصة إلى جانب الطين المحروق لأنني أريد أن أصنع فنًا معاصرًا فنأ لا يخاطب المشاعر الروحانية أو الذوق الجمالي بل فن جماله في اللامثالية أي في أنه لا يعتمد على القيمة المطلقة وإنما يعكس بخصوصيته رمزيته المنتمية لمجتمعه نظرة عالمية يتفاعل معها المتلقي في أي مكان لأنه يفهمها ويراها معبرة عن عصره من خلال تقديم نموذج معاصر لما يعتبر عملًا فنيًا ... فالفن المعاصر ليس مجرد تعبير ذاتي بل هو مشروع متكامل وهذا هو مشروعي أو النموذج الذي أحاول أن أصنعه."

سماء يحيى حاصلة على دبلوم الفنون من كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام2000، حاصلة على درجة الدكتوراة من كلية التربية الفنية عام 2009، لديها العديد من المقالات النقدية والبحثية المنشورة، أقامت وشاركت في كثير من المعارض الشخصية والجماعية في مصر والخارج، ونالت العديد من الجوائز، ولها مقتنيات شخصية في مصر - كندا - السعودية - الكويت - إيطاليا – عمان – فلسطين.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

حفل زفاف درامى.. بريطانية تتزوج شابا لن يعيش أكثر من 14 يوما.. صور

نقيب سائقي التوك توك تكشف عن نوع جديد: كيوت وبـ 42 ألف.. فيديو

أول تعليق من يورجن كلوب على هاتريك محمد صلاح في بورنموث

أعمال سلب ونهب وخسائر فادحة بالممتلكات في الشانزليزيه.. صور

العشري لـ صدى البلد: بيراميدز أطاح بالإسماعيلي من مثلث الكبار..فيديو

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة كبرى خاصة بقناة الفراعين

مشجعو ليفربول يكشفون سر عدم احتفال محمد صلاح بهدفه الأول في بورنموث

ربة منزل تتهم طبيبا بالتحرش بها داخل عيادته بالمنيا

للمرة الثانية..السعودية تحذر من فرض حظر استيراد الجوافة المصرية

كبير الأثريين عن واقعة الأهرامات: ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. فيديو

عبدالنعيم: البلاك بلوك مندسة في تظاهرات السترات الصفر وقد نشهد خريفاً أوروبياً

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

انطلاق احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة‎.. صور

فيديو

والد المعتدي على أستاذ جامعي بأسيوط: لم أعلم بالحادث.. فيديو
طارق العشري لـ صدى البلد: أمم أفريقيا أختبار حقيقي لـ أجيري..فيديو
الآثار المصرية: الإكتشافات الأثرية إضافة لتاريخنا وتغذي المتاحف .. فيديو
والد الطالب المعتدي على عضو هيئة تدريس علوم أسيوط: ابني بيتعالج نفسيا.. فيديو
طارق العشري يعلق على مستوى محمد صلاح فى الدورى الانجليزى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟