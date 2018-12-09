ترامب: أصحاب السترات الصفراء يتغنون باسمي في شوارع باريس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا أثبتت فشل اتفاق باريس المناخي، وأن المتظاهرين يتغنون باسمه.





وأضاف ترامب في تغريدة عبر تويتر: «هناك نهار وليل حزينان جدًا في باريس.. حان الوقت لوضع حد لاتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية، ويجب إعادة المال إلى الناس من خلال خفض الضرائب».





وتابع: «اتفاق باريس لا يسير على نحو جيّد بالنسبة لفرنسا.. تظاهرات وأعمال شغب في كل الأنحاء، الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية (التي تدار في شكل يثير الشكوك)، بهدف حماية البيئة».



