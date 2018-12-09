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أخبار العالم

ترامب: أصحاب السترات الصفراء يتغنون باسمي في شوارع باريس

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:43 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا أثبتت فشل اتفاق باريس المناخي، وأن المتظاهرين يتغنون باسمه.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر تويتر: «هناك نهار وليل حزينان جدًا في باريس.. حان الوقت لوضع حد لاتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية، ويجب إعادة المال إلى الناس من خلال خفض الضرائب».

وتابع: «اتفاق باريس لا يسير على نحو جيّد بالنسبة لفرنسا.. تظاهرات وأعمال شغب في كل الأنحاء، الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية (التي تدار في شكل يثير الشكوك)، بهدف حماية البيئة».

يذكر أن ترامب، انسحب من اتفاق باريس للمناخ في يونيو 2017.
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