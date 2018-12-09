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برلمان

لجان جنوب الجيزة الفرعية بحزب الوفد تناقش تنفيذ مبادرة مع الناس.. اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:20 ص
إجتماع حزب الوفد
إجتماع حزب الوفد
معتز الخصوصى
تعقد لجان جنوب الجيزة الفرعية بحزب الوفد، اجتماعًا اليوم الأحد بالمقر الرئيسي للحزب تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الطلبات والمقترحات المقدمة من اللجان الخاصة بتنفيذ مبادرة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد "الوفد مع الناس".

وفي هذا الصدد أكدت اللجنة المشرفة علي تنفيذ مبادرة "الوفد مع الناس" أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد اجتماعات باللجنة العامة والفرعية لحزب الوفد في محافظة القاهرة، لمناقشة المقترحات لتنفيذ المبادرة بأحياء العاصمة.
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