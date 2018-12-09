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أخبار البلد

مستشارة وزيرة السياحة تشارك في اجتماع الدورة 23 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
محمد الاسكندراني
شاركت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب اليوم "الأحد" ممثلة لمصر فى اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، فى دورته العادية الثالثة والعشرين، والتى عقدت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة الإسكندرية.

وترأس الجلسة الدكتور خالد الدخيل مستشار الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، وأدارت الجلسة الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، ليتم رفع توصيات هذه البنود للعرض على الوزراء فى اجتماع المجلس المقرر انعقاده غدا الاثنين برئاسة مصر للخروج بالقرارات والتوصيات النهائية لهذه الدورة.

واتفق أعضاء المكتب خلال الاجتماع اليوم على موعد ومكان اجتماع الدورة العادية ٢٤ للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لتكون يومى ١٢- ١٣ يونيو ٢٠١٩ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مستشارة وزيرة السياحة تشارك في اجتماع الدورة 23 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة
مستشارة وزيرة السياحة تشارك في اجتماع الدورة 23 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة
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