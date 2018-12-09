بدء توافد جماهير بوكا جونيورز وريفر بليت إلى البرنابيو لحضور النهائي ..والشرطة تقف بالمدرعات

بدأت جماهير ريفر بليت و بوكا جونيورز بالتوافد إلى ملعب " سنتياجو بيرنابيو" معقل مباراة النهائي من كأس الليبرتادوريس وسط عدد كبير من الجهات الأمنية فى العاصمة الإسبانية مدريد وتشديدات أمنية مكثفة استعدادًا لاستقبال السوبر كلاسيكو .



ودفعت الجهات الأمنية فى مدريد بأعداد كبيرة من قوات الأمن والعربات المصفحة والمدرعات فى شوارع العاصمة وعلى الأخص بالقرب من ملعب "سانتياجو برنابيو"، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين بوكا جونيورز وريفر بلايت.



وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في الأرجنتين .



















